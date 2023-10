Ukraina. Rosjanie badają obronę przeciwlotniczą. Wprowadzili nową taktykę atakowania dronami

Zdaniem Humeniuk, przeprowadzanie ataków niezbyt liczną armią statków bezzałogowych to swego rodzaju początek dla dalszych, zmasowanych uderzeń. W ten sposób próbują wyznaczać trasy lotu i miejsca uderzenia dla kolejnych nalotów, które będą miały o wiele większą moc.

- To dość oczywiste, że badają gotowość obrony przeciwlotniczej i próbują ją osłabić. Wybrana przez nich pora nocna (właśnie wtedy dochodzi do najczęstszych uderzeń - red.), to najbardziej krytyczny moment, kiedy ludzkie ciało jest zmęczone. Ale niezłomni Ukraińcy pracują 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, ponieważ walczą z najbardziej nikczemnym wrogiem na świecie - mówiła rzecznika ukraińskich sił na południu.