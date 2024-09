Doniesienia Sky News, jeżeli tylko się potwierdzą, będą pierwszym oficjalnym dowodem na to, że Chiny dostarczają Rosji kompletne systemy uzbrojenia, które mają zostać następnie wykorzystane w wojnie z Ukrainą.

To z kolei, jak wskazuje medium, mogłoby wzbudzić uzasadnione, poważne zaniepokojenie Kijowa i jego sojuszników. Z pewnością zwiększyłoby również i tak niemałe już napięcia na linii Pekin-Zachód.

Wojna na Ukrainie. Sky News: Chiny dostarczają Rosji drony

Urzędnik, na którego powołuje się Sky News, twierdzi, że w 2023 r. jedna z chińskich firm wysłała do Rosji szereg specjalnie skonstruowanych dronów wojskowych w celu przetestowania, po czym trafiły one do Ukrainy.

- Teraz istnieją niezbite dowody na to, że chińskie firmy dostarczają Rosji śmiercionośną broń do użytku w Ukrainie - przekazał, precyzując, iż chodzi o drony wojskowe.

Zdaniem informatora, chiński rząd, choć nie może oficjalnie się przyznać, będzie miał ogromne trudności z utrzymaniem swojego rosnącego wsparcia dla Rosji w tajemnicy. Sky News nie widziało dowodów, na które powoływało się źródło.

Chiny a Rosja. NATO wysoce "zaniepokojone"

Rzeczniczka NATO Farah Dakhlallah skomentowała przekazywane informacje, nazywając je "wysoce niepokojącymi" i przyznała, że członkowie sojuszu odbyli konsultacje w tej sprawie.

Z kolei pytana o doniesienia ambasada Chin w Londynie poinformowała, że nic jej na ten temat nie w wiadomo i zaznaczyła, że Chiny ściśle kontrolują eksport swoich dronów, zwłaszcza wojskowych oraz zastosowanie ich zgodnie z przepisami.

"Stanowisko i praktyka Chin są spójne, w przeciwieństwie do podwójnych standardów niektórych krajów w zakresie sprzedaży broni i ich zachowań, mających na celu dolewanie oliwy do ognia w kryzysie ukraińskim - oświadczono.

Jak dodano w krótkim stanowisku, Pekin aktywnie opowiada się za pokojem i promuje rozmowy pokojowe, dążące do zażegnania konfliktu.

Wielka Brytania oraz inne państwa Zachodu już wcześniej oskarżały Chiny o dostarczanie Rosji tzw. produktów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych. To m.in. chipy, radary i czujniki potrzebne do produkcji broni.

Wojna na Ukrainie. Tajny chiński program w służbie Rosji?

W środę Reuters jako pierwszy poinformował o tajnym chińskim programie, mającym na celu projektowanie i produkowanie dronów szturmowych dalekiego zasięgu, dedykowanych do użycia na ukraińskim froncie.

Biały Dom, w odpowiedzi na te rewelacje, wyraził zaniepokojenie, podkreślając, że Stany Zjednoczone nie widziały do tej pory niczego, co sugerowałoby, że Pekin wiedział o rzekomych transakcjach lub by tamtejszy rząd był zaangażowany w dostarczanie pomocy dla Moskwy.

