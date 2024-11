Chiny mają niespodziewany problem

Wojna w Ukrainie. Dyplomatyczny konflikt Chin i Rosji?

O krok dalej idzie kolejny ekspert, były zastępca dyrektora CIA ds. Azji Wschodniej i Pacyfiku, Dennis Wilder. Jego zdaniem, w ostatnich miesiącach zaczyna narastać dyplomatyczne napięcie pomiędzy Moskwą i Pekinem . Widać to po "ciszy radiowej" dotyczącej kolejnych ruchów podejmowanych przez rosyjską armię, co jak twierdzi Wilder jest wręcz "oszałamiające".

- W chińskiej prasie nie ma ani słowa o strategicznym porozumieniu zawartym latem między Rosją i Koreą Północną, ani o wysłaniu wojsk. Jak Chiny wytłumaczą to, co dzieje się na arenie międzynarodowej? Europejczycy będą wściekli i to nie na Koreańczyków z Północy, ale na Chiny - podkreślił.

Według byłego zastępcy dyrektora CIA to nie tylko kwestie dyplomacji i wpływów w regionie są powodem niepokoju władz w Pekinie. Istnieje bowiem podejrzenie, że w przypadku dalszej współpracy KRLD i Rosji, w pewnym momencie dojdzie do wymiany technologii nuklearnej. To zaś mogłoby doprowadzić do zbudowania nowych sojuszy wojskowych w regionie, gdzie główną siłą będą Stany Zjednoczone, a nie Chiny.