Niepokojące doniesienia z frontu. "Kiedy się zacznie, wszyscy się dowiedzą"

O tym, że Rosjanie prawdopodobnie przygotowują się do kolejnej ofensywy mówił dowódca oddziału "Terra" 3. Oddzielnej Brygady Szturmowej Mykoła Wołochow . Wojskowy podzielił się także informacjami o tym, co dzieje się na froncie, zwłaszcza w kierunku Charkowa.

- Powiedzmy, ze mamy pewne informacje, że wróg koncentruje siły i przed końcem lata - lub trudno powiedzieć kiedy, ale wygląda na to, że tak się stanie - będzie kolejna próba posunięcia się naprzód. Bo sprzęt i wojska się koncentrują , co oznacza, że (plany - red.) zostaną zrealizowane. Gdzie i jak - czas pokaże - mówił Wołochow.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie przygotowują się do kolejnej ofensywy? Wojskowy o szczegółach

Ukraiński dowódca podkreślił, że rosyjscy żołnierze mogą spróbować ponownie przejść do ofensywy i jak dodał, może to być na dowolnym odcinku frontu. Strategię porównał z kolei do gry w szachy.