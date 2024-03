W rozmowie z ukraińskojęzyczną redakcją BBC amerykański wojskowy odniósł się do tematu zagrożenia konfliktem pomiędzy Rosją i Sojuszem Północnoatlantyckim.

Zdaniem Bena Hodgesa prawdopodobieństwo rozszerzenia starcia z wojny hybrydowej do typowych działań militarnych "będzie zależeć od tego, czy Rosjanie będą uważać, że nie jesteśmy gotowi, że nie jesteśmy zjednoczeni i że w żaden sposób nie odpowiemy".

Jednocześnie, według emerytowanego generała, Rosja będzie musiała bardzo dobrze przygotować się do przeprowadzenia ataku, eliminując wszystkie błędy, które popełniono w przypadku inwazji na Ukrainę.

- Ale będą musieli wiele zmienić, aby przygotować się na atak NATO. I powinni się martwić, czy potrafimy właściwie zareagować. Jest to możliwe, tak, powinniśmy się na to przygotować. Nie sądzę jednak, żeby było to prawdopodobne, jeśli Stany Zjednoczone nie odwrócą się plecami od Europy, od Ukrainy - dodał.