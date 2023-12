Ołeksij Arestowycz jest byłym oficerem ukraińskiego wywiadu. Do stycznia 2023 roku, gdy złożył rezygnację, był doradcą w biurze prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Od kilku miesięcy mieszka poza granicami ojczyzny. Nie kryje, że ma prezydenckie ambicje, choć twierdzi, że obecnie nie skupia się na wyborach.

W sobotnim wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się wywiad z Arestowyczem. Były doradca krytykuje w nim prezydenta Zełenskiego i negatywnie ocenia sytuację na froncie i perspektywy na przyszłość konfliktu z Rosją.

Były doradca W. Zełenskiego: Napoleon zmienia się w małego Putina

Jeszcze przed rokiem, gdy był doradcą w prezydenta Zełenskiego, Arestowycz porównywał go do Napoleona. W ciągu dwunastu miesięcy zgoła zmienił jednak zdanie.

- Napoleon zaczął przekształcać się w małego Putina - oświadczył w wywiadzie z "Rzeczpospolitą".

Według Arestowycza sytuacja w Ukrainie stale się pogarsza. Ograniczane są wolności i swobody obywatelskie, łamane prawa człowieka, a krytyka rządu może wywołać konieczność wyjazdu z kraju, czego, jak twierdzi, doświadczył na własnej skórze.

Po wywiadzie dla amerykańskich mediów, w którym skrytykował Zełenskiego, prezydent Ukrainy miał według Arestowycza powiedzieć osobom w swoim otoczeniu, by "zrobili z nim porządek". Nie mówi, co dokładnie miałoby to znaczyć, jednak twierdzi, że "zachodni partnerzy" uprzedzili go, by nie wracał do ojczyzny. Od tego czasu przebywa za granicą.

- Mała dyktatura nigdy nie wygra z dużą dyktaturą. (...) Państwa pożerane przez korupcję i bezprawie, które prześladują ludzi za poglądy, nie wygrywają wojen - ostrzega.

Były doradca W. Zełenskiego: Rosja przygotowuje się do drugiej wojny

W wywiadzie były doradca Zełenskiego rysuje pesymistyczny obraz sytuacji w Ukrainie. Przyznaje, że wojna właśnie wkroczyła w decydujący etap. Ocenia jednak, że Ukraina nie jest jednak do niego przygotowana. Co więcej wyraża wątpliwość czy obecnym władzom uda się dołączyć do NATO i wynegocjować u partnerów gwarancje bezpieczeństwa. Arestowycz nie wierzy również by w najbliższym czasie możliwe było odzyskanie przez Ukrainę granic sprzed 1991 roku.

- Zachodnia pomoc nie jest wystarczająca, kompetencje naszych rządzących się wyczerpują, kontrofensywa się nie powiodła - twierdzi. Zmianę w postawie Zachodu w kwestii wsparcia dla Ukrainy widzi w tym, że partnerzy nie wiedzą "w jaką stronę idzie Ukraina". Według Arestowycza nie wiedzą tego same władze w Kijowie.

Na koniec ostrzega, że Rosja przygotowuje się do drugiej wojny w Europie. - Rosjanie mają program zwiększenia armii o ponad milion ludzi, tworzą nowe dywizje powietrzno-desantowe i pancerne. To nie są przygotowania do obrony - mówi. Aby temu zapobiec apeluje o zacieśnienie współpracy wojskowej w regionie i przyspieszenie zbrojeń. - Wszyscy powinniśmy grać w jednej drużynie - puentuje.

Źródło: "Rzeczpospolita"

