O jakości broni dostarczanej do Ukrainy z zachodnich państw opowiedział deputowany i pułkownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Roman Kostenko .

Wojna w Ukrainie a pomoc Zachodu. "Wysyłają starą broń"

Sekretarz ukraińskiego parlamentarnego komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu stwierdził, że Zachód nie dostarcza Kijowowi " bardzo innowacyjnej broni, ale starą ". To ma sprawiać, że Ukraińcy nie są w stanie odpowiadać z równą siłą na ciosy zadawane przez Rosję.

Ukraina z "zastrzeżeniami". Dostało się Polsce

To w ostatnim czasie kolejna wypowiedź ukraińskiego przedstawiciela, w której wybrzmiewają "zastrzeżenia" do pomocy krajów Zachodu. Niedawno "dostało się" także Polsce. O niewystarczającym zaangażowaniu naszego kraju we wsparcie dla Kijowa mówił Wołodymyr Zełenski podczas Forum "Ukraina 2024. Niepodległość".