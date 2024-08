Zdaniem Czystikowa ma to związek z wypowiedzią prezydenta Ukrain y Wołodymyra Zełenskiego , który w rozmowie z "Bildem" przyznał, że Ukraina ma w planach zniszczenie mostu Krymskiego. Nazwał go wówczas "uzasadnionym celem".

Wojna na Ukrainie. Panika na Krymie, korki na moście

Ukraina. Rosjanie uciekają z Krymu

- Widzimy, że w ciągu dnia od 600 do 1000 samochodów stoi w korkach w kierunku Federacji Rosyjskiej. I to już trwa od ponad dwóch tygodni. Dlatego, na tej podstawie, rozumiemy, że są świadomi (prawdopodobieństwa zniszczenia mostu - red.) - przekazał cytowany przez "The New Voice of Ukraine".