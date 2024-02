- Wysłanie zachodnich wojsk na Ukrainę doprowadzi do bezpośredniego starcia militarnego Rosji z NATO - stwierdził rzecznik Kremla, odnosząc się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Dmitrij Pieskow dodał, że jeśli do takiej sytuacji rzeczywiście by doszło, to będą to oceniać w kontekście "nieuchronności" wojny z Sojuszem. Moskwa jest jednak zdania, że w Europie "nie ma konsensusu" w tej kwestii".