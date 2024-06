Do starcia pomiędzy Wołodymyrem Sołowjowem i generałem Jewgienijem Bużyńskim , jako przedstawicielem rosyjskiej armii, doszło w jednym z najpopularniejszych programów publicystycznych w Rosji .

Kłótnia na antenie rosyjskiej telewizji. Wołodymyr Sołowjow ma pretensje

- Putin przedstawił nasze stanowisko, że nie ma jeszcze potrzeby przeprowadzania uderzeń prewencyjnych , ani demonstracyjnych. Będziemy musieli to wykorzystać, ale tylko wtedy, gdy wydarzy się coś niezwykłego z punktu widzenia istnienia naszego państwa - tłumaczył generał Bużyński.

- Skąd będziemy wiedzieć, kiedy wydarzy się coś niezwykłego? Wcześniej atak na Biełgorod i śmierć ludności cywilnej byłaby czymś niezwykłym. Czym jest dziś coś nadzwyczajnego? Atak drona na Kreml , który był stosunkowo niedawno. Czy to nie było niezwykłe? - grzmiał, podkreślając, że Rosja już wiele miesięcy temu powinna zdecydować się na uderzenie przy użyciu broni atomowej.

Wojna w Ukrainie. Kremlowscy propagandyści będą ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny?

Jak poinformowano, do Biura Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego trafiły już dokumenty, w których wykazano, że są to osoby, które należy oskarżyć o podżeganie do nienawiści w przestrzeni publicznej.