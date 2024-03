W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica" Witalij Kliczko oświadczył: - Załużny przez dwa lata bronił z powodzeniem naszego kraju przed największym i najpotężniejszym wojskiem na świecie i każdy z nas kojarzy go jako naszego najważniejszego obrońcę.

Następnie ocenił: - Niestety także podczas stanu wojennego, kiedy potrzebujemy jedności wszystkich sił politycznych oraz obywateli - bo to jest narzędzie do tego, by wygrać wojnę - walka polityczna trwa.