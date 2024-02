Problemy Wołodymyra Zełenskiego. Sondaż nie zostawia złudzeń

Zaufanie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego spadło do 60 proc. - wynika z sondażu kijowskiego instytutu. Jak twierdzą badacze, ma to związek z zwolnieniem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerija Załużnego, do którego doszło 8 lutego.