Incydent na Morzu Czarnym. Rosjanie oddali strzały

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 6:40 czasu moskiewskiego w południowo-zachodniej części Morza Czarnego .

Padły strzały na Morzu Czarnym

Przekazano, że statek patrolujący morze "Wasilij Bykow" oddał strzały do statku "Sukru Okan". Do zdarzenia miało dojść, gdy kapitan drugiego okrętu nie zareagował na wezwanie do zatrzymania się w celu kontroli.