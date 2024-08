Historyk wskazuje na możliwe ryzyko. "Znacznie większe niż przegrana Rosji"

Amerykański historyk Timothy Snyder udzielił wywiadu Radiu Swoboda. Pytany o to, czy możliwy jest scenariusz utraty suwerenności Ukrainy profesor stwierdził, że "Rosjanom udało się całkiem nieźle przeniknąć do umysłów ludzi na Zachodzie i odwrócić naszą uwagę od podstawowych realiów terytorialnych".

- Ukraina może wygrać, jeśli będzie kontrolować północne wybrzeże Morza Czarnego. Może wygrać, jeśli sprawi, że kontynuowanie wojny będzie dla Rosji zbyt kosztowne - ocenił Snyder nadmieniając przy tym, że wsparcie sojuszników jest równie ważne. Historyk dodał też, że należy zrozumieć, iż "ta wojna jest zasadniczo polityczna, a nie psychologiczna". - Nie chodzi o nasze uczucia, ale o to, jak długo Putin może politycznie robić to, co robi - podkreślił. Reklama

Wojna na Ukrainie. Prof. Snyder: Pokonanie Rosji jest najlepszym, co możemy dla niej zrobić

Chociaż prof. Timothy Snyder nadmienił, że konflikt może zakończyć się w różny sposób, nie sądzi jednak, że "zakończy się tak, jak chcą Rosjanie, czyli pełną kontrolą nad terytorium Ukrainy".

Historyk został również zapytany, czy uważa, że Federacja Rosyjska się rozpadnie. - Państwo rosyjskie może nadal istnieć, nie będąc imperium. To również jest możliwe. Myślę, że jest to bardziej prawdopodobne - wskazał.

- Uważam, że Amerykanie, Ukraińcy i inni powinni myśleć o tym w ten sposób. Pokonanie Rosji w wojnie jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dla niej zrobić. To, co stanie się potem w Rosji, zależy od Rosjan. Byłoby dobrze dla nich przegrać tę wojnę - podkreślił w wywiadzie historyk. Nadmienił przy tym, że mimo wszystko nie mamy kontroli nad tym, czy kraj Władimira Putina rozpadnie się, czy też nie. Jeśli jednak do tego dojdzie, to wyłącznie przez to, że "Putin rozpoczął głupią wojnę".

- Myślę, że ryzyko, że Rosja zniszczy Ukrainę, stanie się potężniejsza i utoruje drogę do porządku światowego kierowanego przez Chiny, jest znacznie większe niż ryzyko, że Rosja przegra wojnę, a Rosjanie będą się zastanawiać, co dalej - stwierdził prof. Timothy Snyder. Reklama

Wojna na Ukrainie. Historyk ocenia, co zdecyduje o wygraniu starcia

W wywiadzie poruszono także kwestię mobilizacji do ukraińskiej armii oraz tego, jak ważnym czynnikiem w wojnach - z historycznego punktu widzenia - jest zdolność do mobilizacji, a także motywowania ludności. Prof. Snyder podkreślił, że w jego ocenie Ukraińcy "wykazali dużą gotowość do obrony swojego kraju". Wskazał też, co jego zdaniem odgrywa kluczową rolę w walkach.

- Obecna wojna zostanie wygrana przez drony i obronę przed nimi, a także przez samoloty. Zostanie wygrana przez zniszczenie rosyjskich lotnisk, przez zniszczenie mostu Kerczeńskiego. Zostanie wygrana przez uniemożliwienie Rosji zrobienia czegokolwiek innego - zauważył historyk.

Timothy Snyder dodał, że prawdą jest, że "jest mniej Ukraińców chętnych do walki oraz to, że walczą sami". - Myślę, że rozsądne jest, aby ukraiński rząd planował wojnę, która uniemożliwi Rosji jej kontynuowanie, zamiast próbować zmusić każdego rosyjskiego żołnierza do opuszczenia terytorium Ukrainy - ocenił.

Historyk stwierdził też, że czynnikiem decydującym jest chęć do walki, a wojnę można porównać do wyścigu o to, kto pierwszy się zmęczy. Reklama

Źródło: Radio Swoboda

