Do eksplozji w stolicy Ukrainy doszło w niedzielę rano. Wybuch częściowo zniszczył dwupiętrowy budynek . Informację o zdarzeniu przekazał w mediach społecznościowych Witalij Kliczko , burmistrz Kijowa.

Ukraina. Eksplozja w Kijowie

Jak przekazał w komunikacie, do eksplozji " nieznanego pochodzenia " doszło w regionie hołosijiwskim w stolicy, na terenie przedsiębiorstwa transportowego. "Dwupiętrowy budynek został częściowo zniszczony. Nie ma pożaru. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie" - podkreślił Kliczko.

Portal Ukraińska Prawda zaznaczył, że w momencie, kiedy doszło do wybuchu, w mieście nie słychać było alarmów przeciwlotniczych ostrzegających przed zagrożeniem. Ze wstępnych informacji przekazywanych przez Administrację Wojskową Kijowa wynika, że znaleziono ciała trzech osób. Jednak precyzyjne informacje co do liczny ofiar nie są jeszcze znane - inne źródła informują o dwóch zmarłych.