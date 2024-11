Bloomberg przekazał, że Londyn poprzedził ten ruch wysyłką rakiet Storm Shadow do Kijowa. Część z nich wysłano na polecenie poprzedniego premiera Rishiego Sunaka . Teraz na podobny ruch zdecydował się nowy szef rządu Keir Starmer .

Wojna w Ukrainie. Media: Brytyjczycy wysłali rakiety Storm Shadow

Co ciekawe, Downing Street 10 nie poinformował o tym publicznie . Portal Meduza podał, że to pierwsze tego typu dostawy od przejęcia władzy przez labourzystów w lipcu 2024 roku.

Bloomberg przypomniał, że Keir Starmer - wysyłając Storm Shadow do Kijowa - wypełnił swoje zobowiązanie wyborcze . Partia Pracy podkreślała, że będzie kontynuować politykę konserwatystów wobec Rosji.

Ukraina-Rosja. Moskwa ściągnęła posiłki z Korei Północnej

Do pierwszego atak z użyciem Storm Shadow miało dojść w środę - podał Instytut Studiów nad Wojną. Celem był położony w obwodzie kurskim sztab operacyjny rosyjskich i północnokoreańskich wojsk.

Rakiety Storm Shadow mają zasięg od 250 do 300 km, mają 510 cm długości, 63 cm szerokości oraz 48 cm wysokości. Charakteryzują się możliwością lotu do wyznaczonego celu bardzo nisko nad ziemią, przez co przeciwnikowi trudno je wykryć - nawet jeśli posiada najlepsze systemy obrony powietrznej.