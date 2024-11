Rosyjski dron przeleciał nad bazą lotniczą koło ukraińskiego Dniepru. Był wyładowany materiałami wybuchowymi, którymi wycelował w bazę lotniczą i tym samym prawdopodobnie zniszczył stacjonujący tam samolot MiG-29. Zdaniem analityka to kolejny dowód na to, że Kijów ma zbyt mało systemów ochrony powietrznej, co zagraża stacjonowaniu w Ukrainie chociażby samolotów F-16.