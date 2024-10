Oficjalny raport Generalnego Inspektora Departamentu Obrony USA został przesłany do redakcji portalu Defense One w odpowiedzi na złożony wniosek na podstawie ustawy o dostępie do informacji.

Jak podano w raporcie, opóźnienia dostaw broni do Ukrainy miały miejsce między grudniem 2022 roku a styczniem 2023 roku. To właśnie mniej więcej w tym czasie Kijowowi zaczęło brakować amunicji, dostarczanej przez Stany Zjednoczone. W publikacji podkreślono, że to jeden z kilku przypadków, w których niedobory pomocy od zachodniego sojusznika "wpłynęły na ukraińskie wojsko od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku". Reklama

Wojna w Ukrainie. Dostawy z USA opóźnione przez Niemcy

Dalej wskazano, że co najmniej w jednym przypadku nie było dostępnych żadnych usług kolejowych, aby można było przetransportować pomoc wojskową do Ukrainy z Niemiec.

"Problem został ostatecznie rozwiązany poprzez wyczarterowanie łodzi w celu dostarczenia amunicji, co kosztowało Stany Zjednoczone 1,6 miliona dolarów" - czytamy w artykule. Co było powodem opóźnień przewozu amunicji od sojusznika? Raport Generalnego Inspektora Departamentu Obrony USA stwierdza, że miały na to wpływ nieuwzględnione w umowie między Dowództwem Europejskim Stanów Zjednoczonych (EUCOM) a Deutsche Bahnem "pewne kryteria". Nie wyjawiono jednak szczegółów.

W innej części raportu, na którą powołuje się Defense One, zapisano, że wspomniana umowa "nie zawierała żadnego wymogu", na podstawie którego niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe miałoby podjąć jakiekolwiek działania. W tym przypadku również nie podano szczegółów, jednak zasugerowano, że Deutsche Bahn "odrzuciło prośbę wojska o jakąś usługę".

Wojna w Ukrainie. Opóźnione dostawy amunicji

Dokument zawiera także wzmiankę o tym, że zalecono, aby Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych sprawdziło, czy istnieją inne sposoby transportu broni do Ukrainy. W raporcie podkreślono również, że bez wprowadzenia zmian w umowie w przyszłości nadal może dochodzić do opóźnień dostawy pomocy wojskowej z USA, z czym zgodził się zastępca dyrektora ds. logistyki dowództwa. Reklama

Ponadto zalecił on przegląd wspomnianej umowy i wprowadzenie niezbędnych zmian.

Portal powołuje się także na raport Niemieckiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych, który opublikowano w czerwcu. Stwierdzono w nim, że zdolność niemieckich kolei do przewozu sprzętu wojskowego jest ograniczona m.in. przez rozbudowaną biurokrację, małe inwestycje w infrastrukturę czy fakt, że przewoźnik nie posiada odpowiedniej liczby wagonów z platformami, na których można transportować takie przesyłki.

Jak zauważono, dodatkowo problem pogłębia konkurencyjność wojskowego zaopatrzenia z towarami komercyjnymi.

Źródło: Defenseone.pl

