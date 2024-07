"Ubiegłej nocy z powodzeniem zaatakowano 'centrum logistyczne nr 43' wrogiego składu ropy naftowej w miejscowości Wozy w obwodzie kurskim w Rosji . Według informacji wywiadowczych atak doprowadził do pożaru w obiekcie wroga" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Uderzenia pod Kurskiem i w Jekaterynburgu

Uderzenie zostało przeprowadzone przez siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z innymi jednostkami Sił Obronnych.

"Siły Obronne będą nadal podejmować wszelkie możliwe środki w celu osłabienia potencjału wojskowego i gospodarczego rosyjskich okupantów , aby zmusić ich do zaprzestania agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie" - dodał Sztab Generalny.

Wojna na Ukrainie. Pożar w zakładzie zbrojeniowym

Do pożaru miało dojść ok. godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Ogień doprowadził do zawalenia dachu jednej z hal produkcyjnych. Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych przekazało, że łącznie ogień objął obszar 800 m kw.