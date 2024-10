- Jeśli jest coś, czego w pewien sposób żałuję, to to, że powinniśmy byli zapewnić Ukrainie więcej wsparcia wojskowego znacznie wcześniej - przyznał Jens Stoltenberg. W wywiadzie dla "Financial Times" oznajmił, że NATO, na czele którego do niedawna stał, "być może" było w stanie całkiem zapobiec inwazji Rosji. Jego zdaniem "nowy pęd" wokół pomocy dla Kijowa najpewniej nastąpi po wyborach w USA.