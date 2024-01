Były minister spraw zagranicznych Ukrainy w rozmowie z dziennikarką Natalią Moseiczuk odniósł się do przedstawianych przez media scenariuszy zakładających aktywny udział zachodnich wojsk w wojnie w Ukrainie .

- Pomimo, że Putin deklaruje, że wszyscy spiskują przeciw niemu, aby postawić demokratyczno-liberalne kraje na drodze do wojny, konfrontacji, to wysłanie córek i synów to bardzo trudna decyzja. Daleki jestem od wykluczania tego momentu - stwierdził.