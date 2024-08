"Przed Dniem Niepodległości Ukrainy Departament Obrony ogłosił dziś dodatkową pomoc , aby sprostać krytycznym potrzebom Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa i obrony" - poinformował Pentagon w piątkowym komunikacie. Ogłoszona pomoc to 64. transza wsparcia zarządzona przez administrację Joe Bidena, która trafić na Ukrainę z zasobów Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych .

Pakiet o wartości 125 mln dolarów obejmie m.in. sprzęt i amunicję do systemów zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (C-UAS), amunicję do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską różnego kalibru, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, sprzęt medyczny, amunicja do broni ręcznej.