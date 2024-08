Wojna w Ukrainie. Awantura po utracie myśliwca F-16

Dowódca Sił Powietrznych do posłanki: Będziesz prosić o przebaczenie

"Ale jest to obojętne ludziom, którzy wybrali Marianę Bezuhłę jako narzędzie dyskredytacji najwyższego dowództwa wojskowego . Wieszanie psów na armii nie pomoże" - ocenił Ołeszczuk, po czym, dodał: "Mariana, nadejdzie czas, że przed całą armią poprosisz o przebaczenie za to, co zrobiłaś, mam nadzieję, że w sądzie ".

Mariana Bezuhła uderzyła w ukraińską armię. Ostre reakcje z wojska

Jak twierdzi polityczka, ukraińskie Siły Powietrzne chciały ukryć prawdę o zestrzeleniu F-16, ale nie udało im się to, ponieważ zdarzenie nagłośniło "The Wall Street Journal". "Kultura kłamstw prowadzi nas do porażki" - podsumowała we wpisie na Facebooku.