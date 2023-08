"Analizy DNA potwierdziły, że to niemiecki alpinista, który w momencie śmierci miał 38 lat" - poinformowała lokalna policja w Valais. Jego zaginięcie zgłoszono we wrześniu 1986 roku, kiedy nie wrócił ze wspinaczki.

Lipiec 2023 najgorętszy w historii

Carlo Buentempo z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz ma tylko niepokojące dane. - Pierwsze trzy tygodnie lipca były najcieplejszym okresem w historii pomiarów , chodzi nie tylko o Europę, a dane globalne - poinformował. Naukowcy twierdzą, że te dane są prawdopodobnie bezprecedensowe w historii na przestrzeni kilku tysięcy lat. I to nie koniec.

Zjawisko La Nina , co oznacza ochłodzenie mas powierza, zakończyło się. "Teraz obserwujemy warunki El Nino na Pacyfiku (co przynosi wyższe temperatury), przewidujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat będziemy świadkami najcieplejszego roku w historii" - alarmuje centrum w oświadczeniu.

To się dzieje na naszych oczach. Każdy 50-letni Szwajcar może przypomnieć sobie, jak wyglądały Alpy, gdy był dzieckiem i porównać do warunków teraz.

Pomiary mówią jasno - w porównaniu do lat 70. w Alpach jest teraz o 37 dni mniej z pokrywą śnieżną w skali roku. Śnieg spada 12 dni później niż pół wieku temu i wraz z cieplejszą wiosną znika 25 dni wcześniej niż w latach 70. Dotyczy to terenów między 1100 a 2500 metrów nad poziomem morza. To dane naukowców z Uniwersytetu Neuchâtel.