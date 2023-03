Sieradz, Tarnowskie Góry, Jasło, Żory - to tylko niektóre z miast, gdzie podróżni nie uświadczą kasy biletowej. Pasażerów od czynnego okienka, w którym mogą opłacić podróż, dzieli niekiedy kilkadziesiąt kilometrów. Taka wyprawa zazwyczaj się nie opłaca, więc klientom PKP Intercity zostaje kupić bilet przez internet albo u konduktora.

Ten drugi sposób kupienia biletu, już po wejściu do pociągu, jest niekiedy ryzykowny, bo nie możemy wcześniej zarezerwować miejsca siedzącego. Gdy wolnych foteli już nie ma, a korzystamy z "tradycyjnego" składu wagonowego, zostaje nam jechać na stojąco i zerkać, czy ktoś z podróżnych się nie zjawił i pozostawił lukę w przedziale.

Sytuacja komplikuje się, jeśli zamierzamy jechać tzw. EZT (elektrycznym zespołem trakcyjnym) lub SZT (spalinowym zespołem trakcyjnym) - czyli pociągiem ze wspólną przestrzenią pasażerską, wydawałoby się bez podziału na wagony. W nich miejsc stojących nie ma, a wcześniejsza rezerwacja miejsc jest obowiązkowa.

Strona intercity.pl płata figle. Na nowy system sprzedaży jeszcze poczekamy

PKP Intercity rozwija system sprzedaży internetowej - bilety można kupić nie tylko na stronie przewoźnika, ale też na innych witrynach. Stosunkowo często klienci dalekobieżnego przewoźnika stykają się jednak z jego awarią. Kolejarze nie ukrywają, że program jest przestarzały, bazujący na rozwiązaniach nawet z lat 90.

Gdy wiele osób w jednym momencie wchodzi na stronę intercity.pl, witryna zacina się i potrafi mylić, jeśli chodzi o dostępność miejsc oraz cenę przejazdu. Niekoniecznie jest też intuicyjna, co może być barierą dla osób starszych.

Państwowa spółka pod koniec roku porozumiała się z PKP Informatyka, które do 2024 r. wdroży nowy system sprzedażowy, otrzymując w zamian 143 mln zł. Do tego czasu PKP IC woli zachęcić pasażerów do kupowania biletów w inny sposób.

Bilety PKP w osiedlowym sklepie i na stacjach paliw. Przewoźnik zapowiada rewolucję

W czwartek przewoźnik ogłosił "sprzedażową rewolucję". "Zapraszamy sklepy, hotele, saloniki prasowe, stacje benzynowe, placówki pocztowe, kolektury do sprzedawania naszych biletów. Wprowadzamy jasne i sprawiedliwe warunki współpracy dla punktów sprzedaży stacjonarnej" - przekazał na Twitterze członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.