Różne polityczne frakcje przed wyborami wzięły na sztandary transportowe postulaty . Najwyższą kartą zagrali Bezpartyjni Samorządowcy, proponując bezpłatną komunikację publiczną w całym kraju . Trzecia Droga i Lewica wpisały do programów tani, ważny na całą Polskę bilet miesięczny, a Konfederacja i KO obniżkę do 0 proc. stawki VAT na bilety. PiS obiecuje natomiast darmowe podróże pociągami dla seniorów i myśli o wspólnym karnecie obowiązującym u różnych przewoźników kolejowych.

Darmowa komunikacja dla uczniów ma sens? "Teraz niektóre miasta mają problem"

Bezpłatna komunikacja swoje pochłania, bo samorząd lub inny organizator transportu na barki musi wziąć całość kosztów jej funkcjonowania. Odbija się to na liczbie kursów? W ocenie naszego rozmówcy, jeśli w ostatnich latach w miastach ze "zbiorkomem" bez płacenia skreślano połączenia z rozkładów, był to skutek coraz trudniejszej sytuacji w lokalnych budżetach .

Wspomniani przez niego uczniowie i studenci bardzo często korzystają z transportu publicznego i przez to najłatwiej zdiagnozować, jakie mają przewozowe potrzeby. Gdy zrobi się to poprawnie, generują sporą część przychodów . Ekspert powątpiewa więc, czy zapalanie dla nich zielonego światła na bezpłatne podróże jest racjonalne.

- Trudno oczekiwać, że miasta ramię w ramię z rządem będą wprowadzały szerokie programy finansowe wsparcia grup społecznych. Są państwowe programy wsparcia dla rodziców jak 500/800 plus . Część z tych środków da się przeznaczyć na zakup biletów dla uczących się dzieci. Warto podkreślić, że komunikacja miejska w przeciwieństwie do przewozów lokalnych czy dalekobieżnych, jest wykluczona z jakichkolwiek dopłat bezpośrednich z budżetu państwa - wyjaśnia.

Tylko dwa kursy dziennie, ale przejazd za darmo? "Czysty populizm"

- Rzucanie haseł o darmowym transporcie nie poprawi ich sytuacji. Przemieszczamy się nie tylko w godzinach szczytu, dojeżdżając do szkoły czy pracy i wracając do domów. Co nam więc z darmowego transportu, jeśli gdzieś dojeżdżają dwa autobusy dziennie? Wówczas taka bezpłatna komunikacja to czysty populizm - kwituje.