Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W każdy piątek w ramach cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Mogła spakować wszystko do kartonowego pudła, ale odmówiła. Była przerażona, że wszyscy dowiedzą się, co się stało, a ona spali się ze wstydu. Zaledwie kilka chwil wcześniej straciła wymarzoną pracę jako dyrektor kreatywny w biurze Senatu .

Kiara McGowan i łzy na Kapitolu

Na szczęście budynek Kongresu był niemal pusty, gdy McGowan podążała zwykłą trasą do domu. Po drodze zatrzymała się przy Sądzie Najwyższym , chodząc w tę i z powrotem i szlochając przez telefon do swojej przyjaciółki.

- Jedyne, o czym myślałam, to za co zapłacę czynsz - wspomina po kilku miesiącach. McGowan przeprowadziła się z rodzinnego Richmond w stanie Wirginia w marcu 2022 r., by podjąć pracę w Waszyngtonie .

Płacz na TikToku doceniony

- Podoba mi się, że konto jest w powijakach i wszystko jest możliwe. Jedyne, co muszę zrobić, to być konsekwentną - podkreśla. - Naprawdę fajnie jest zobaczyć, jak wiele osób jest tym zainteresowanych - dodaje.

Japończycy zachęcają do płaczu

McGowan doświadczyła tego, płacząc w autobusie kilka tygodni temu. Jej łzy doprowadziły do złości jednego z pasażerów. Mężczyzna krzyknął, by znalazła sobie inne miejsce. Kobieta ze strachu zmieniła je.

W jednym z filmów na TikToku, w którym sugeruje, gdzie nie płakać, McGowan opowiedziała o tym doświadczeniu. Post szybko stał się wiraelm i wyświetlono go ponad 100 tys. razy. Jak dotąd jest to jej najchętniej oglądane wideo, które rzuca nowe światło na stygmatyzację (publicznego) płaczu.

Kobieta przyznaje, że inni najczęściej reagują obojętnie na publiczne okazywanie emocji. Jak dotąd niewiele osób podeszło do niej zapytać o powody płaczu. - Wydaje mi się, że ludzie są zbyt pochłonięci własnymi sprawami, aby to zauważyć - mówi.

Lizzo i Bella Hadid. Celebrytki też płaczą

- Czuję, że wszyscy powinniśmy robić to częściej. To powinno być tak samo normalne, jak kichnięcie - przekonuje McGowan. - Płacz jest w porządku. Odczuwanie emocji jest dobre i mówię to jako ktoś, komu nigdy na to nie pozwalano - podkreśla.