"The Washington Post": Dziki świat rzadkich roślin. Ceny zwalają z nóg

Potrafią kosztować od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Można je rozpoznać po niecodziennym wybarwieniu. Są mało dostępne i zachwycają ciekawymi barwami. Kolekcjonerskie rośliny doniczkowe, bo o nich mowa, to kolejny zaskakujący trend, który podbija świat. Amerykanie już dawno oszaleli na ich punkcie!

