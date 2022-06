Bronisław Komorowski: Prawie płaczę, gdy robię zakupy

Aleksander Żuławnik

- Robiąc zakupy, prawie płaczę, i to razem z innymi ludźmi. Wzrost cen jest szokujący - powiedział w wywiadzie dla radia Zet były prezydent Bronisław Komorowski, który na co dzień mieszka w Budzie Ruskiej na Podlasiu. Dodał, że inflacja to główny temat rozmów na bazarze w Sejnach.

Zdjęcie Były prezydent Bronisław Komorowski / Andrzej Iwanczuk / Reporter