Matura próbna. Jak wyglądał arkusz z języka angielskiego na poziomie podstawowym?

Zmagania przyszłych maturzystów z próbnymi egzaminami rozpoczęły się od testu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Z arkusza opublikowanego na stronie CKE wynika, że uczestnicy mieli 120 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać, to 60.

Pierwsza strona arkusza matury próbnej z języka angielskiego. / CKE

Arkusz zawierał 21 stron. Osoby przystępujące do próbnej matury przed rozpoczęciem powinny były sprawdzić, czy otrzymały właściwy test. Niezbędne okazało się również wpisanie odpowiedniego kodu oraz swojego numeru PESEL. Osobom egzaminowanym została także przypomniana informacja o konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Reklama

Zgodnie z obowiązującymi standardami, na maturze pisemnej z języka angielskiego występują cztery rodzaje zadań. Dotyczą one rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej.

Rozumienie ze słuchu. Pojawia się na każdej maturze z angielskiego

Pierwsze trzy zadania na grudniowej, próbnej maturze z języka angielskiego dotyczyły rozumienia ze słuchu. Podczas każdego z nich egzaminator dwukrotnie odtwarzał nagrania, z których należało wyłuskać informacje potrzebne do wykonania zadania.

Arkusz z matury próbnej z angielskiego. Zadanie 1. / CKE

Przykładowo - w pierwszym zadaniu odtworzono wypowiedzi osób, które wypowiadały się na temat dbania o kondycję fizyczną. Trzeba było dopasować je do odpowiednich zdań (od A do F). Co ciekawe, jedno z tych zdań zostało podane dodatkowo i nie pasowało do żadnej wypowiedzi.

Rozumienie tekstów pisanych. Z tym musieli zmierzyć się przyszli maturzyści

Rozumienie tekstów pisanych to kolejny obszar zadań na maturze z języka angielskiego. Przyszli maturzyści musieli między innymi wybrać odpowiednie nagłówki do przeczytanych tekstów bądź dopasować teksty do właściwych zdań.

Arkusz z matury próbnej z angielskiego. Zadanie 4. / CKE

W zadaniu czwartym należało dopasować nagłówki od A do F do każdej oznaczonej części tekstu (4.1-4.4). Podobnie jak wcześniej zastosowano tu pewien haczyk - dwa nagłówki podano dodatkowo, wobec czego nie pasowały one do żadnej części tekstu. Reklama

Matura 2025. Znajomość środków językowych. Gramatyka i słownictwo

Trzeci obszar, któremu musieli stawić czoła przyszli maturzyści, dotyczył znajomości środków językowych. Zadania polegały na między innymi uzupełnianiu minidialogów poprawnymi odpowiedziami lub konkretnego tekstu właściwymi wyrazami.

Arkusz z matury próbnej z angielskiego. Zadanie 8. / CKE

Zadanie ósme wiązało się z koniecznością uzupełnienia minidialogów (od 8.1 do 8.3). Należało wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź - A, B lub C.

Wypowiedź pisemna. Maturzyści musieli wcielić się w autorów bloga

Ostatnie zadanie na maturze z języka angielskiego zawsze polega na stworzeniu wypowiedzi pisemnej. Może to być na przykład pocztówka z wakacji, e-mail do znajomego czy zaproszenie na przyjęcie.

Arkusz z matury próbnej z angielskiego. Zadanie 12. / CKE

W tegorocznej próbnej maturze zadanie 12 polegało na wcieleniu się w rolę autora bloga, który pisze post na temat audiobooków. Ocenie podlegała umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych oraz ich poprawność.