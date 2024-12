Matura próbna 2024. Harmonogram egzaminów

Od dzisiaj przyszli maturzyści z całej Polski przystępują do próbnych egzaminów maturalnych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Egzaminy potrwają do 17 grudnia 2024 roku i mają charakter dobrowolny. To świetna okazja dla uczniów klas maturalnych, by sprawdzić swoje przygotowanie przed majowym egzaminem dojrzałości.

Próbne matury nie mogą być oceniane. Mają służyć wyłącznie celom diagnostycznym, aby zidentyfikować obszary wiedzy wymagające poprawy. Reklama

Sesja próbnych matur rozpoczęła się w czwartek, 5 grudnia, od języka angielskiego na poziomie podstawowym. Następnego dnia uczniowie zmierzą się z matematyką, a w poniedziałek 9 grudnia przystąpią do egzaminu z języka polskiego.

Kolejne dni obejmą testy z pozostałych przedmiotów, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych. Dokładny harmonogram matur próbnych został opublikowany na stronie CKE. Egzaminy próbne to istotny element przygotowań do matury, pozwalający na sprawdzenie, jak uczniowie radzą sobie z arkuszami w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Matura 2025. Terminy egzaminów

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, matury w roku szkolnym 2024/2025 będą trwały od 5 do 24 maja. Egzaminy rozpoczną się tuż po długim weekendzie majowym, tj. w poniedziałek 5 maja maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym. Stanowi już ona tradycyjny początek maturalnych zmagań. Maturzyści, jak co roku, przystąpią do egzaminu punktualnie o godzinie 9:00.

Kolejne dni przyniosą egzaminy z pozostałych obowiązkowych przedmiotów. Drugiego dnia matur 2025, czyli 6 maja maturzyści zmierzą się z matematyką, uznawaną za jeden z najbardziej wymagających egzaminów na poziomie podstawowym. Następnie, 7 maja odbędzie się matura z języka obcego nowożytnego. Reklama

Dalsza część harmonogramu obejmuje egzaminy z przedmiotów dodatkowych i egzaminy ustne, które będą trwały do 24 maja.