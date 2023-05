Dzisiaj kolejny dzień matur. Absolwenci liceów i techników mierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Rozpoczął się on we wszystkich szkołach o godzinie 9:00.

Jest to egzamin obowiązkowy, do którego muszą podejść wszyscy maturzyści. W całej Polsce przystąpi do niego ponad 270 tys. osób. Egzamin na poziomie rozszerzonym zaplanowano natomiast na piątek 12 maja 2023 r.

Matura z matematyki - jak się przygotować?

Ostatnie chwile przed egzaminem to nie czas na powtórkę materiału, warto jednak sprawdzić listę niezbędnych przedmiotów, które należy ze sobą zabrać.

Oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz długopisu z czarnym wkładem, na maturę z matematyki należy ze sobą zabrać linijkę, cyrkiel i prosty kalkulator. Do dyspozycji uczniów będą także przygotowane przez szkołę tablice matematyczne. Jako przedmiot dodatkowy można zabrać ołówek, należy jednak pamiętać, że wypełnianie nim arkusza egzaminacyjnego jest zabronione.

Zabronione jest wnoszenie telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych, takich jak np. smartwatch.

W tym roku egzaminy przeprowadzane będą w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w ośmioletniej szkole podstawowej i w czteroletnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule.

Egzamin maturalny z matematyki 2023 - czego się spodziewać?

Egzamin maturalny rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 180 minut - w formule 2023, z kolei ten w formule 2015 będzie o 10 minut krótszy. W tym roku został on przygotowany w dwóch formułach - 2023 oraz 2015. Pierwsza z nich obejmie absolwentów liceów, druga pięcioletnich techników.

W arkuszu pojawi się od 29 do 40 pytań, za które będzie można uzyskać łącznie 50 punktów. Znajda się wśród nich zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte.

Przygotowując się do matury na poziomie podstawowym z matematyki, uczniowie powinni opanować materiał z zakresu trygonometrii, geometrii, funkcji kwadratowej i potęg. W arkuszu mogą pojawić się także zadania wymagające zastosowania działań algebraicznych czy rozwiązania układów równań.

Aby zdać, należy otrzymać przynajmniej 30 proc. punktów.

Warto przejrzeć arkusze i odpowiedzi z egzaminu maturalnego z matematyki 2022

Przecieki maturalne - czy pojawią się na egzaminie z matematyki?

Tegoroczne matury trwają od 4 maja 2023 r. Już w pierwszym dniu, podczas egzaminu z języka polskiego pojawiły się przecieki. Po kilkudziesięciu minutach od rozpoczęcia, w sieci opublikowano zdjęcia arkuszy maturalnych.

Wielu uczniów zastanawia się, czy podobna sytuacja będzie miała miejsce również tym razem. Nie wiemy, czy przecieki na maturze z matematyki się pojawią, na pewno jednak jeszcze tego samego dnia CKE oficjalnie opublikuje arkusze.

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - kliknij !



