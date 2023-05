Spis treści: 01 Z jakich przedmiotów można nie zdać matury?

02 Ile egzaminów maturalnych można poprawić?

03 Kiedy są terminy poprawkowe matury w 2023?

04 Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby poprawiać maturę?

05 Jak się przygotować do poprawki matury?

Z jakich przedmiotów można nie zdać matury?

Egzamin maturalny jest niezdany, gdy uczeń nie uzyskał co najmniej 30 proc. możliwych punktów z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub ustnej, albo wtedy, gdy został unieważniony.



Negatywny wynik na maturze 2023 można zatem otrzymać z przedmiotów obowiązkowych. Ten status mają tylko trzy egzaminy maturalne na poziomie podstawowym:

język polski,

język obcy,

matematyka.

Żeby zdać, uczniowie muszą uzyskać na maturze 2023 przynajmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów, ale porażka z pozostałych przedmiotów nie powoduje niezaliczenia egzaminu dojrzałości, nawet jeśli nie zdobędziemy z nich ani jednego punktu.

Maturzyści poznają wyniki tegorocznej matury 7 lipca.

Ile egzaminów maturalnych można poprawić?

Uczniowie, którzy nie poradzą sobie tylko z jednym obowiązkowym egzaminem oraz przystąpili do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony, mogą przystąpić do terminu poprawkowego w sierpniu. Jeśli wszystko pójdzie po ich myśli, świadectwo dojrzałości odbiorą jeszcze we wrześniu.

Jeżeli wynik poniżej 30 proc. pojawił się na więcej niż jednym przedmiocie (z dwóch lub trzech obowiązkowych przedmiotów), wtedy maturę będzie można poprawić dopiero podczas egzaminów w kolejnym roku. Taka możliwość jest przez kolejnych pięć lat.

Uczniowie sami wybierają przedmioty, które chcą poprawiać. Oblanie jednego przedmiotu nie powoduje, że będą musieli powtarzać wszystkie egzaminy.

Kiedy są terminy poprawkowe matury w 2023?

Dla uczniów, którzy postanowią poprawić maturę w sierpniu 2023, najważniejsze będą poniższe terminy:

21 sierpnia 2023 r. - egzamin poprawkowy - ustny;

- egzamin poprawkowy - ustny; 22 sierpnia 2023 r. - egzamin poprawkowy - pisemny.

Poprawkowy egzamin pisemny rozpoczyna się o godzinie 9:00. W zdecydowanej większości przypadków poprawkowa matura odbywa się w szkole, w której uczeń pisał egzamin w pierwszym terminie.



Zmiana lokalizacji może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku klęski żywiołowej czy np. likwidacji placówki, do której doszło w czasie wakacji.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby poprawiać maturę?

Jeszcze jeden, bardzo ważny termin dla każdego, kto będzie chciał poprawiać maturę w tym roku to 14 lipca 2023.

Absolwenci mają tydzień od dnia ogłoszenia wyników (7 lipca), aby złożyć odpowiednią deklarację dotyczącą chęci zdawania poprawki do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (w praktyce to zwykle dyrektor szkoły). Odpowiedni formularz można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zainteresowani znajdą go na samym dole strony, jest oznaczony jako "załącznik 7".

Dotyczy to nie tylko tych, którzy uzyskali wynik negatywny, ale także tych, którzy chcą poprawić maturę, bo nie są usatysfakcjonowani jej wynikiem.

Zdjęcie Wzór deklaracji o zamiarze przystąpienia do matury w terminie poprawkowym. / Centralna Komisja Egzaminacyjna / materiał zewnętrzny

Wyniki egzaminów poprawkowych uczniowie poznają 8 września 2023, a to oznacza, że w przypadku powodzenia mają jeszcze szansę na rozpoczęcie studiów w tym samym roku w II lub III turze rekrutacji. Terminy i ilość dodatkowych naborów jest różna dla każdej uczelni i kierunku, dlatego dokładnych informacji należy szukać na stronach uczelni.

Oni nie mają matury, a zrobili karierę

Jak się przygotować do poprawki matury?

Jeżeli nie poradzimy sobie tylko z jednym przedmiotem i postanowimy poprawiać maturę jeszcze w sierpniu - nie mamy wiele czasu. Najlepiej nie przeciągać wtedy przygotowań i nie tworzyć nowego harmonogramu nauki, ale od razu zasiąść do powtórki materiału i skupić się na rozwiązywaniu egzaminów z poprzednich lat. Większość ekspertów uważa, że taka forma nauki do matury sprawdza się najlepiej.

W przypadku matury z polskiego warto też przypomnieć sobie treść obowiązkowych lektur. Czasu może być zbyt mało na przewertowanie kilkudziesięciu pozycji, dlatego dobrze sięgnąć po sprawdzone repetytoria i opracowania.

Jeżeli chcemy poprawiać wyniki matur - zdanych lub nieobowiązkowych - albo nie poradziliśmy sobie z więcej niż jednym egzaminem, musimy czekać rok, aż do matur 2024. W tym przypadku czasu na naukę jest aż nadto, a najważniejsze to zadbać o regularne powtórki materiału.

Warto też wykorzystać "gap year" na dodatkową pracę, co będzie atutem w przyszłym CV, a także poszukać kursów i innych możliwości rozwoju w dziedzinach, które nas interesują i mogą być przydatne, kiedy już dostaniemy się na wymarzone studia.

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - kliknij !

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL

