Dobiegł końca trzeci dzień matur. Maturzyści w całym kraju zmagali się dziś z egzaminem z matematyki - przedmiotem uważanym przez większość uczniów za najtrudniejszy do zdania. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00. Po 170 minutach zakończył się egzamin w starej formule - 2015, po 180 minutach zakończyła się z kolei matura w formule 2023.

Maturzyści mieli do rozwiązania arkusz z nieco mniejszą liczbą zagadnień niż w poprzednich latach. Test obejmował więcej zadań zamkniętych i zadań wielokrotnego wyboru, a mniej zadań otwartych. W formule 2023 zrezygnowano również m.in. z zadań dotyczących brył obrotowych.

Arkusze CKE i rozwiązania

O godzinie 14:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze dzisiejszej matury. Arkusze będziecie mogli zobaczyć na naszej stronie. O tej samej porze nasi eksperci pochylą się nad zadaniami i rozwiążą je dla was.

W poprzednich dniach uczniowie zdawali język polski i wybrany język nowożytny (w większości uczniowie wybierali język angielski).

Arkusze CKE:



W ubiegłym roku matura zakończyła się pozytywnym wynikiem dla zdecydowanej większości uczniów. Matematyka zebrała jednak największe żniwo, egzamin ten zdało 86 proc. uczniów.

Matura: Matematyka jednym z obowiązkowych egzaminów

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

