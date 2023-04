Tegoroczne matury rozpoczną się za dwa tygodnie. Pierwszym egzaminem, z jakim będą musieli zmierzyć się uczniowie, będzie ten z języka polskiego. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z języków obcych, matematyki oraz wybranych przedmiotów dodatkowych.

Matura z matematyki 2023 - data

W tym roku egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2023 r. o godzinie 9.00. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie będą mieli 180 minut.

Matura z matematyki w formule 2023 - jak będzie wyglądała?

Wielu tegorocznych maturzystów obawia się zmiany znanej im z ubiegłych lat formuły egzaminu. Do matury w formule 2023 podejdą absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących kończący naukę w roku szkolnym 2022/2023 oraz uczniowie innych szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli je w poprzednich latach, lecz nie zdali matury (lub nie przystąpili do niej).

CKE informuje, że oprócz wydłużenia czasu egzaminu o 10 minut względem ubiegłych lat, zmodyfikowano rodzaj i formę zadań. Na maturze z matematyki będzie więcej zadań zamkniętych oraz zadań wielokrotnego wyboru. Pojawi się natomiast mniej zadań otwartych.

Na tegorocznym egzaminie maturalnym z matematyki w formule 2023 na poziomie podstawowym zrezygnowano z zagadnień dotyczących brył obrotowych czy wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich. Uczniowie będą mogli korzystać ze wzorów matematycznych, jednak ich spis jest inny niż w ubiegłych latach. Przygotowując się do egzaminu warto sprawdzić nowe wytyczne.

Kto zdaje egzamin maturalny z matematyki w formule 2015?

Do matury z matematyki w starej formule podejdą uczniowie 4-letnich techników kończący naukę w tym roku szkolnym oraz wszystkich innych szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali dyplom ukończenia szkoły, lecz nie zdali matury w ubiegłych latach. Uczniowie 5-letnich techników będą przystępowali do "nowej matury" od przyszłego roku szkolnego.

Matura z matematyki - wytyczne

Na egzaminie pojawią się zadania oparte o aktualną podstawę programową i - jak podaje Ministerstwo Edukacji - odchudzone o ok. 25 proc. Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest przedmiotem obowiązkowym, co oznacza, że podchodzą do niej wszyscy maturzyści. Aby ją zdać, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów.

