Matura 2023 Matura 2023 z matematyki. Egzaminatorka wymienia "pewniaki"

Maturzyści jak co roku tuż przed egzaminami będą szukać ewentualnych przecieków. Czy CKE może zapewnić, że tym razem tematy nie wypłyną do sieci? - Bardzo bym chciał to zrobić, ale nie mogę - mówi w rozmowie z Interią Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.



Jak wskazuje, to najprawdopodobniej nieuczciwi dyrektorzy szkół otwierają arkusze i przekazują ich treść zdającym maturę.

Matura 2023. Nowa metoda na przecieki

W związku z tym CKE stosuje mechanizmy zabezpieczające. Jak dowiaduje się Interia, w tym roku podczas majowych egzaminów maturalnych planowanie jest dodatkowe rozwiązanie - nadajniki w paczkach.



- Do paczek z materiałami egzaminacyjnymi wkładane są nadajniki. Przy naruszeniu paczki z arkuszami nadajnik wysyła sygnał, że w szkole doszło do otwarcia przed dozwolonym terminem. Wówczas kontaktujemy się z taką placówką i prosimy jej dyrektora o okazanie na kamerze, czy pakiety nie są naruszone - mówi Interii szef CKE.

Rozwiązanie zostało przetestowane podczas ubiegłorocznej matury poprawkowej w sierpniu. Jak zaznacza Smolik, sprawdziło się.

Więcej o maturalnych przeciekach, nowościach na egzaminie i problemach ze znalezieniem części egzaminatorów niebawem w wywiadzie dyrektora CKE dla Interii.

Matura 2023 w dwóch wersjach

Tegoroczne matury rozpoczną się 4 maja. Egzaminy będą przeprowadzane w dwóch wersjach: dla uczniów techników oraz nowa matura dla absolwentów reformowanych liceów.



Matura w "Formule 2023", jak określa egzamin Centralna Komisja Egzaminacyjna, jest dedykowana uczniom czteroletnich liceów ogólnokształcących (od 2023 r.) i pięcioletnich techników (od 2024 r.). W tym roku do nowej matury podejdą więc tylko absolwenci czteroletnich liceów. Jak dowiedziała się Interia w CKE, będzie to łącznie ponad 158 tys. osób.



"Starą maturę", czyli egzamin w "Formule 2015", będą zdawali głównie absolwenci techników oraz osoby poprawiające egzamin z poprzednich lat. W tym roku będzie ich w sumie ponad 137 tysięcy.



