- Myślę, że poszło mi dobrze. Wiem już, że mam jakieś błędy, ale może uda się zdobyć wymarzone 80 proc. - mówi Interii Janek, ósmoklasista z Krakowa.

Potwierdza, że zadanie z goframi pojawiło się w arkuszu. - Chodziło o proporcje - na ileś gofrów potrzeba tyle i tyle mleka i mąki, to ile potrzeba na 72 gofry. To było zadanie prawda-fałsz. Fajnie sobie z nim poradziłem. I też uśmiechnąłem się pod nosem kiedy zobaczyłem, że chodzi o aż 72 gofry - relacjonuje Janek.

- Było też zadanie z pociągiem, gdzie obliczaliśmy jego długość na podstawie tego, z jaką prędkością w jakim czasie jedzie. Jeśli chodzi o zadanie z biletami, to było to polecenie na układanie niewiadomych. Trzeba było obliczyć ile każdy z nich kosztuje wiedząc, że jeden z nich jest droższy i znając ich łączną cenę - opowiada ósmoklasista.

- Ciekawe było zadanie z sadem, w którym rosły jabłonie i grusze. Tych jabłoni było o 50 mniej, a liczba grusz to zdaje się 40 proc. jabłoni. I trzeba było wskazać, ile dokładnie jest jabłoni - dodaje uczeń.

Przekazał nam też, że w arkuszu były cztery zadania otwarte - dwa za dwa punkty i dwa za trzy punkty.

Janek mówi, że tegoroczny egzamin ósmoklasisty z matematyki był łatwiejszy, niż próbne, ale trudniejszy, niż egzamin z 2022 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

Podczas egzaminu ósmoklasisty z matematyki nie można było korzystać z kalkulatora . Zdający mogli mieć tylko linijkę, długopis z czarnym atramentem i butelkę wody.

Ósmoklasistom, który dzisiejszy egzamin nie poszedł najlepiej przypominamy - bez obaw: nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można więc nie zdać.

Każdy ósmoklasista musi przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). Podejście do nich jest warunkiem koniecznym, by ukończyć podstawówkę.

Arkusz CKE i proponowane rozwiązania zadań do dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty pojawią się w Interii już o godz. 13. Zostaną opublikowane TUTAJ.