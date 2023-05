Uczniowie zmierzyli się dzisiaj na egzaminie z matematyką. Środa jest drugim dniem zmagań ósmoklasistów. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi opublikowaliśmy tutaj

Ósmoklasiści! Jesteście ciekawi, czy dobrze rozwiązaliście wszystkie zadania z matematyki? Sprawdźcie sami!

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka, tu arkusz CKE i odpowiedzi

Tutaj już około godz. 13 pojawi się arkusz CKE z matematyki (egzamin ósmoklasistów 2023) następnie dodamy kolejne strony arkusza z rozwiązaniami zadań z matematyki, które przygotuje nasz specjalista.

MATEMATYKA (egzamin ósmoklasisty 2023) - ARKUSZ CKE (wkrótce do pobrania tutaj)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Jak przyznawane są punkty?

Egzamin ósmoklasistów z matematyki trwał 100 minut. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte jak i zamknięte. W przypadku zadań zamkniętych można było uzyskać 1 punkt za poprawną odpowiedź i 0 za nieprawidłową.

Natomiast za poprawne rozwiązanie zadania otwartego na egzaminie ósmoklasistów można otrzymać, w zależności od jego złożoności, maksymalnie 2, 3 lub 4 punkty. "Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się maksymalną liczbę punktów, nawet jeżeli nie została uwzględniona w zasadach oceniania" - zastrzega Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co było na polskim?

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni. Rozpoczął się we wtorek od języka polskiego. W arkuszu egzaminacyjnym CKE znajdowały się liczne odniesienia do "Balladyny". Pojawiły się także pytania o "Latarnika" i... Adama Małysza.

Czy egzamin z polskiego wydał się ósmoklasistom trudny? Zdania były podzielone. - Pierwsi uczniowie wychodzili bardzo zadowoleni i przekonani, że było łatwo, a kolejni mieli już więcej wątpliwości. Pojedyncze osoby mówiły, że miały za mało czasu i dotyczyło to lepszych uczniów - powiedziała Interii Renata Czaja-Zajder, polonistka. Jak oceniła, arkusz z polskiego wcale nie był tak banalny, jak się wydaje.

Kłopoty sprawiło zadanie z grafiką, na której widać ślimaka jadącego na deskorolce. "Czy treść poniższego rysunku jest zgodna z wymową tekstu 'Odblokuj swój talent'? W uzasadnieniu sformułuj argument odnoszący się zarówno do tekstu Jolanty Marii Berent, jak i do rysunku" - brzmiało polecenie na egzaminie ósmoklasistów. - Uczniom, z którymi rozmawiałam to zadanie wydało się dziwne. W poleceniu zabrakło informacji, że należy sformułować stanowisko. To niby oczywiste, ale w stresie uczniowie często zapominają o oczywistościach - komentowała Renata Czaja-Zajder.

I dodała: - W niektórych zadaniach widzę wyższy niż przeciętny poziom trudności. Określiłabym je jako umiarkowanie trudne. Przykład: w zadaniu z definicją słownikową pytanie odnosiło się do najmniej oczywistego znaczenia.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasistów 2023?

Wynik egzaminu ósmoklasisty zostaną ujawnione 3 lipca. Natomiast trzy dni później - 6 lipca ósmoklasiści otrzymają zaświadczenia o rezultatach, jakie uzyskali (szczegółowe wyniki z każdego z trzech przedmiotów: polski, matematyka, język obcy).

Przypomnijmy, że jutro odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego. Najwięcej ósmoklasistów będzie mierzyć się z językiem angielskim. Właśnie z tego języka opublikujemy arkusz CKE i możliwe odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Części mowy - powtórzenie

