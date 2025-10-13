W skrócie W Dzierżążnie autobus potrącił 14-latka jadącego hulajnogą elektryczną.

Chłopiec przejeżdżał przez przejście dla pieszych. Wskutek zdarzenia został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Policja bada okoliczności wypadku i przypomina o konieczności zachowania ostrożności na drodze.

Poruszający się hulajnogą elektryczną 14-latek został potrącony przez autobus w poniedziałkowy poranek. Stało się to w miejscowości Dzierżążno w powiecie kartuskim. Do zdarzenia doszło, kiedy nastolatek przejeżdżał przez przejście dla pieszych.

Poszkodowany, przytomny chłopiec został przetransportowany do szpitala na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazała Interii st. sierż. Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, w chwili zdarzenia 26-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Choć nadal nie ustalono okoliczności wypadku, jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Mundurowi na razie nie przesądzają, kto jest odpowiedzialny za wypadek.

Policjanci przypominają, że poruszając się hulajnogą elektryczną należy zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się, że jest się widocznym na drodze. Zalecane jest noszenie elementów odblaskowych, szczególnie w pochmurne dni oraz po zmroku.

Dodatkowo należy dostosować prędkość do warunków na drodze. O zasadach bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych najmłodsi powinni być poinformowani przez rodziców lub opiekunów, którzy powinni wskazać, że przejście dla pieszych to miejsce do przechodzenia, a nie przejeżdżania.

Szczególną ostrożność powinni zachować również kierowcy samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. Widząc na swojej drodze osobę nieletnią, powinni oni dostosować prędkość i pamiętać, że dzieci i młodzież mogą zachować się nieprzewidywalnie.

