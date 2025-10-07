W skrócie 12-letnia dziewczynka jadąca hulajnogą elektryczną została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych w Zduńskiej Woli.

Dziecko nie miało kasku ani karty rowerowej, a według przepisów nie powinno przejeżdżać przez pasy na hulajnodze.

Policja apeluje do rodziców o większą ostrożność i edukację dzieci w zakresie przepisów ruchu drogowego.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie). 12-letnia dziewczynka jadąca hulajnogą elektryczną wjechała na przejście dla pieszych i została potrącona przez kierującą toyotą 50-letnią kobietę. Siła uderzenia sprawiła, iż dziewczynka obróciła się w powietrzu i upadła na maskę pojazdu.

Zduńska Wola. 12-latka potrącona na pasach. Jechała na hulajnodze

Nastolatka z obrażeniami głowy zostało przetransportowane do szpitala im. Matki Polki w Łodzi. Jak poinformowała policja, zarówno kierująca samochodem, jak i potrącona dziewczynka były trzeźwe. 12-latka nie miała kasku ani wymaganej karty rowerowej.

Służby podkreślają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby poruszające się hulajnogą elektryczną nie mogą przejeżdżać przez przejście dla pieszych - należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją tak, jak robi to pieszy.

"Przepisy są jasne: jadący hulajnogą nie jest pieszym, dlatego kierowca nie ma obowiązku ustępowania mu pierwszeństwa na pasach" - czytamy w komunikacie łódzkiej policji.

Policjanci wystosowali specjalny apel, szczególnie do rodziców, których dzieci korzystają z hulajnóg bez znajomości przepisów i bez odpowiedniego zabezpieczenia.

"Apelujemy do rodziców, by dla bezpieczeństwa własnego dziecka, rozmawiali z nim o przepisach ruchu drogowego. Nim pozwolą dziecku wsiąść na hulajnogę lub rower, niech mają pewność, że ich dziecko wie jak się poruszać, co mu wolno, a czego nie na drodze i czy jest na tyle odpowiedzialne, by mu powierzyć tak niebezpieczny pojazd" - wskazali funkcjonariusze.

Zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej. Komunikat policji

Łódzka policja w komunikacie opisała kilka najważniejszych zasad w kwestii poruszania się hulajnoga elektryczną. Z tego jednośladu mogą korzystać osoby, które ukończyły 10 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T.

Młodsze dzieci mogą jeździć wyłącznie pod opieką dorosłych i tylko w miejscach zamkniętych - na przykład na placu zabaw. Hulajnogą należy poruszać się przede wszystkim po drogach dla rowerów. Jeśli ich nie ma, można korzystać z jezdni, pod warunkiem że obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jazda po chodniku jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach i tylko wtedy, gdy piesi mają zapewnione bezpieczeństwo i pierwszeństwo. Na hulajnodze może jechać tylko jedna osoba, a kierujący musi być trzeźwy - podobnie jak kierowca samochodu.

Pojazd powinien być ponadto sprawny technicznie, mieć oświetlenie i elementy odblaskowe. Choć przepisy nie wymagają noszenia kasku, policja apeluje, by dla własnego bezpieczeństwa zawsze go zakładać.

