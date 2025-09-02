Jechali razem na jednej hulajnodze. Zginęli pod kołami ciężarówki
Dwóch mężczyzn, którzy jechali na jednej hulajnodze elektrycznej, zginęło w wyniku potrącenia przez samochód ciężarowy w miejscowości Błonie-Wieś (woj. mazowieckie). Szczegóły wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.
Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek o godzinie 22:10 na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Błonie-Wieś w powiecie warszawskim zachodnim.
Dwóch mężczyzn jadących wspólnie na hulajnodze elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy.
Strażacy z OSP Błonie poinformowali, że na miejscu zastano dramatyczną sytuację - "obaj poszkodowani znajdowali się pod pojazdem".
Wypadek na hulajnodze elektrycznej. Apel służb
Ratownicy natychmiast podjęli działania reanimacyjne, jednak pomimo wysiłków medyków życia poszkodowanych nie udało się ocalić.
W akcji brało udział sześć zastępów straży pożarnej - trzy z OSP Błonie, dwa z JRG Błonie i jeden z OSP Bieniewice.
Działania prowadziła również policja pod nadzorem prokuratora, który ma ustalić szczegółowe okoliczności wypadku.
Strażacy w mediach społecznościowych wystosowali apel do mieszkańców, przypominając o konieczności zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.
"Prosimy Was - dbajcie o swoje bezpieczeństwo, nie ryzykujcie. Chwila nieuwagi może kosztować życie" - podkreślili.
Seria tragicznych wypadków na hulajnogach elektrycznych
Policja coraz częściej otrzymuje zgłoszenia o wypadkach, które dotyczą osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych.
Do takiego zdarzenia doszło także na początku sierpnia w miejscowości Olszyny w powiecie tarnowskim. Wówczas to 11-latek jadący na hulajnodze elektrycznej zginął w zderzeniu z ciężarówką.
Do podobnej sytuacji doszło też w miejscowości Szare na Żywiecczyźnie. Tam na drodze przebiegającej obok trasy S1 znaleziono 12-letniego chłopca.
"Dziecko posiadało widoczne obrażenia głowy, a obok niego leżała hulajnoga elektryczna" - poinformowała wówczas śląska policja.
Osoby, które zgłosiły zdarzenie, natychmiast rozpoczęły resuscytację, jednak mimo wysiłków świadków i ratowników, którzy przybyli na miejsce, nie udało się uratować życia dziecka.