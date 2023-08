Gdynia. Akcja służb w porcie. Kamiński: 180 mln zł

"Udana akcja polskich służb wymierzona w przemytników narkotyków! Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, współdziałając z CBŚP i KAS, przechwycili 440 kilogramów kokainy pochodzącej z Ameryki Płd. o wartości ok. 180 mln zł" - napisał Mariusz Kamiński na Twitterze.

Akcja służb w Gdyni. "Wyjątkowo wysoka jakość"

" Funkcjonariusze wytypowali podejrzany ładunek, który został nadany w Boliwii , a do portu w Gdyni wypłynął z portu w Chile. W wyniku dalszych działań zabezpieczono dwa kontenery z ładunkiem desek podłogowych z wysokiej jakości drewna tropikalnego" - podała Straż Graniczna.

Po przeskanowaniu ładunku i sprawdzeniu go przez psy służbowe zdecydowano się na przeszukanie kontenerów . Narkotyki wydobyto ze skrytek w deskach. W sumie było to blisko 440 kg kokainy o wartości czarnorynkowej około 186 mln zł .

- To narkotyki o wyjątkowo wysokiej jakości - prawie stuprocentowo czysta kokaina bez obcych domieszek . Jedynymi stwierdzonymi substancjami towarzyszącymi kokainie były te występujące naturalnie w krasnodrzewie pospolitym, zwanym potocznie krzakiem koki - podkreślił zastępca dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG płk SG Arkadiusz Olejnik.

Według nieoficjalnych informacji ładunek dopłynął do Gdyni ok. dwóch miesięcy temu, ale służby do tej pory nie informowały o akcji ze względu na dobro śledztwa