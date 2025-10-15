Podsuwali Ukraińcom dokumenty. Wyłudzili nawet kilkaset tysięcy złotych

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Pomorscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które wykorzystując sytuację uchodźców z Ukrainy wyłudziły pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Przestępcy mogli w ten sposób przywłaszczyć nawet kilkaset tysięcy złotych. Osoby te fałszowały dokumenty podpisywane przez Ukraińców, aby wykazać przekazaną pomoc, choć w rzeczywistości przejmowali uzyskane środki.

Policja zatrzymała osoby, które wyłudziły środki pod pozorem pomocy uchodźcom z Ukrainy
Policja zatrzymała osoby, które wyłudziły środki pod pozorem pomocy uchodźcom z UkrainyPolicja Pomorskamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Pomorska policja zatrzymała trzy osoby, które wyłudzały pieniądze na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
  • Przestępcy fałszowali dokumenty oraz przywłaszczali środki i sprzęt, który miał trafić do Ukraińców.
  • Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. oszustwa, korupcji oraz fałszerstw.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policjanci na Pomorzu ustalili, że na terenie powiatu starogardzkiego w ramach założonego stowarzyszenia działają trzy osoby, które fałszują dokumenty w taki sposób, aby wynikało z nich, że przekazali pomoc dotkniętym wojną Ukraińcom. W rzeczywistości przywłaszczali całość zgromadzonych środków i sprzętu.

Pieniądze pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Ukraińcom podsuwali dokumenty, przejmowali pomoc. Oszustwo na Pomorzu

"Sprawcy wykorzystywali trudną sytuację uchodźców wojennych z Ukrainy i przy okazji przekazywania pomocy drobnej wartości w postaci np. bonów żywieniowych, podsuwali uchodźcom do podpisania znaczną ilość dokumentów w języku polskim służących do pozyskania środków z funduszy oraz karty odbioru na sprzęt komputerowy i AGD" - przekazał w komunikacie mł. asp. Piotr Pawłowski.

Jak poinformował, przestępcy fałszowali dokumenty podpisywane przez uchodźców z Ukrainy, aby wykazać przekazaną pomoc, choć w rzeczywistości przywłaszczali uzyskane środki.

"Odbierający pomoc Ukraińcy, nieświadomie podpisywali też karty odbioru sprzętu, w tym tabletów, sprzętu AGD, a nawet ekspresów do kawy, czy profesjonalnych słuchawek studyjnych. Wszystkie te rzeczy przywłaszczali sprawcy" - powiadomił policjant.

"Z przyznanych 11 mln złotych dofinansowania oszuści mogli przywłaszczyć kilkaset tysięcy złotych" - czytamy.

Zobacz również:

Fińska policja podejrzewa polską szajkę o wysadzanie bankomatów w powietrze
Świat

Spektakularne kradzieże z bankomatów. Fińska policja na tropie Polaków

Michał Blus
Michał Blus

    Miała pomagać dzieciom z Ukrainy. Psycholog nie znała języka

    W komunikacie czytamy, że przestępcy współpracowali też z przedsiębiorcami, którzy wystawiali faktury za usługi, które nigdy nie zostały wykonane.

    Jedną z takich osób była psycholog, która miała udzielać pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, za co otrzymywała wynagrodzenie w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Część otrzymanego wynagrodzenia przekazywała członkom stowarzyszenia.

    "Pomimo, że psycholog nie posługuje się językiem ukraińskim, ani rosyjskim, sprawcy wykazywali w dokumentacji, że pomoc psychologiczna była udzielana telefonicznie dzieciom z Ukrainy, z których najmłodsze miało półtora roku" - poinformował mł. asp. Piotr Pawłowski.

    W wyniku działań policji odzyskano część przywłaszczonego sprzętu.

    Prokurator przestawił zatrzymanym zarzuty obejmujące oszustwa, korupcję w obrocie gospodarczym, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, fałszerstwa i nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

    Wobec sprawców zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych i zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami.

    Zobacz również:

    Burmistrz Odessy został pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa
    Świat

    Radykalny krok Zełenskiego wobec mera Odessy. Decyzja zapadła

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Przemówienie Trumpa przerwane. Dwaj politycy musieli zostać wyprowadzeni z KnesetuASSOCIATED PRESSINTERIA.PL

    Najnowsze