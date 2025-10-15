Spektakularne kradzieże z bankomatów. Fińska policja na tropie Polaków

Michał Blus

Fińska policja zatrzymała trzech obywateli Polski podejrzanych o wysadzenie bankomatu. Służby uważają, że Polacy mają związek z innymi podobnymi incydentami. Przestępcy działali według dokładnie zaplanowanego schematu, a także używali profesjonalnego sprzętu. Łączne straty oszacowano na setki tysięcy euro.

Fińska policja podejrzewa polską szajkę o wysadzanie bankomatów w powietrze
Fińska policja podejrzewa polską szajkę o wysadzanie bankomatów w powietrzePolicja

  • Trzech Polaków zostało zatrzymanych w Finlandii, podejrzanych o wysadzenie i kradzież bankomatu.
  • Śledczy łączą ich z kilkoma podobnymi eksplozjami bankomatów w różnych fińskich miejscowościach.
  • W wyniku działań przestępczych straty wyniosły około 285 tys. euro. Zatrzymani mężczyźni nie przyznają się do winy.
Trzech mężczyzn z Polski jest podejrzanych o wysadzenie w powietrze i kradzież bankomatu umieszczonego w ścianie budynku sklepowego w północno-zachodniej Finlandii. Szajka łączona jest także z innymi podobnymi zdarzeniami eksplozji bankomatów, do których doszło w małych miejscowościach - poinformowała fińska policja

Mężczyźni zostali zatrzymani w kwietniu tego roku, tego samego dnia, gdy doszło do eksplozji bankomatu w Vaala (ok. 100 km na południe od Oulu).

Lokalna policja została powiadomiona o utracie połączenia z bankomatem nad ranem. Zgłoszono również, że w okolicy było słychać wybuch a sprzed bankomatu odjechał "samochód z ciągniętą metalową bryłą, z której leciały iskry".

Patrol znalazł pozostałości rozbitego bankomatu na leśnej drodze, około pięć kilometrów od miejsca zdarzenia. Po południu w związku z podejrzeniem przestępstwa zatrzymano trzech obywateli Polski, którzy zakwaterowali się w jednym z okolicznych ośrodków - podano w komunikacie Centralnego Biura Policji Kryminalnej (KRP).

Fińska policja na tropie polskiej szajki. Spektakularne kradzieże z bankomatów

Według śledczych czyn były dokładnie zaplanowany, przygotowany i przeprowadzony w sposób profesjonalny. Szajka miała podrobione tablice rejestracyjne, a w samochodzie znaleziono także kolce, które można rozrzucać przed radiowóz w celu przebicia opon - podkreślono.

    Łączna wartość strat finansowych związanych z eksplozją bankomatu w Vaala wynosi około 85 tys. euro, co obejmuje skradzione pieniądze, wartość samego automatu oraz szkody materialne wyrządzone eksplozją. Prawie wszystkie banknoty z bankomatu zostały skonfiskowane podejrzanym.

    Według policji polska szajka łączona jest także z dwoma innymi podobnymi eksplozjami bankomatów, do których doszło w Finlandii jesienią 2024 r. w miejscowościach w Tervajoki pod Vaasa oraz w Eura pod Pori. Pieniędzy skradzionych z tych bankomatów nie udał się dotąd odzyskać, a łączna wartość strat finansowych spowodowanych tymi wybuchami szacowana jest na około 200 tys. euro.

    - Tego typu przestępstwa są w Finlandii bardzo rzadkie. Od początku śledztwa jednym z wątków było założenie, że sprawcami są prawdopodobnie zawodowi przestępcy, którzy przybyli do Finlandii z zagranicy - powiedział komisarz Juha-Pekka Karkkola.

    "Podejrzani cały czas przebywają w areszcie, w śledztwie współpracujemy z polską policją. Mężczyźni zaprzeczają stawianym im zarzutom" - przekazało KRP.

