Wykradał dane personalne. Rosyjski szpieg w warszawskim ratuszu

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Tomasz L., wieloletni urzędnik stołecznego ratusza, wykradał dane personalne mieszkańców Warszawy, a następnie przekazywał je Rosji - wynika z publikacji "Rzeczpospolitej". Informacje kopiował na prywatne nośniki. Działania "niepozornego archiwisty" miały pomóc w tworzeniu nowych tożsamości dla uśpionych rosyjskich agentów.

Warszawski ratusz. To tam przez lata pracował rosyjski szpieg Tomasz L.
Wojciech StróżykReporter

Jak twierdzi Mazowiecki Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, niepozorny archiwista Tomasz L. przez pięć lat był rosyjskim szpiegiem. Szkody, jakie mógł poczynić, są trudne do oszacowania - informuje "Rz".

"Pracując w Wydziale Archiwalnym Ksiąg Stanu Cywilnego, skopiował bowiem co najmniej kilkaset dokumentów i przekazywał je oficerowi prowadzącemu wywiadu - oficjalnie był to rosyjski urzędnik pracujący w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej wydalony w marcu 2022 r." - pisze "Rz", która poznała główne tezy aktu oskarżenia przeciwko L., jaki został skierowany do sądu.

Gazeta przypomniała, że zatrzymanie Tomasza L. w 2022 r. przez ABW pociągnęło za sobą wydalenie z Polski 45 rosyjskich agentów - dyplomatów, w tym prowadzącego go.

    Sprawa Tomasza L. Archiwista przekazywał wrażliwe dane Rosji

    Według ustaleń dziennika archiwista wynosił akty stanu cywilnego obywateli polskich i cudzoziemców, korespondencję z placówkami dyplomatycznymi, urzędowe szablony, wytyczne. Kopiował je na prywatne nośniki oraz swój telefon komórkowy.

    "Wykradzione przez L. dane personalne Rosjanie mogli wykorzystywać do tworzenia tożsamości - to tzw. wtórniki, które pozwalają uśpionym agentom formalnie i bezpiecznie działać na cudzych personaliach, z nowym życiorysem. To oficerowie wywiadu, którzy przyjmują inną tożsamość, specjalnie dla nich przygotowaną" - zaznaczyła gazeta.

    Akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L. wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie 11 września 2025 r. Sporządziła go prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, która zarzuciła mężczyźnie działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu cywilnego oraz "przekazywanie temu wywiadowi informacji, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformowała w komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

