Podał się za "Dubajczyka" i wyłudził pieniądze. Policja prosi o pomoc

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Podał się za Dubajczyka i wyłudził niemal 10 tys. złotych. Jego ofiarą padł mieszkaniec Łodzi, który uwierzył, że "obcokrajowiec" nie ma przy sobie pieniędzy, a musi zatankować samochód. Później jeszcze łodzianin wspomógł oszusta sporą ilością gotówki, po czym zorientował się, że wpadł w sidła przestępcy. Teraz o pomoc w poszukiwaniach złodzieja apelują policjanci.

Policjanci z Łodzi poszukują oszusta, który wyłudził sporą sumę pieniędzy
Policjanci z Łodzi poszukują oszusta, który wyłudził sporą sumę pieniędzyStanislaw Bielski/REPORTER; KMP Łódźmateriał zewnętrzny

Choć do zdarzenia na ul. Przędzalnianej w Łodzi doszło w lipcu, prokuratura dopiero teraz zgodziła się na publikację wizerunku około 50-letniego mężczyzny, który dopuścił się poważnego przestępstwa.

Szczegóły wyłudzenia opisał "Express Ilustrowany", ujawniając sprytną i przebiegłą praktykę poszukiwanego, w którego ręce trafiło prawie 10 tys. złotych. Wszystko po tym, jak podał się za obywatela Dubaju, mieszkającego na co dzień w Niemczech.

Łódź. Przekręt "na Dubajczyka". Mężczyzna wyłudził prawie 10 tys. zł

Aby namówić swoją ofiarę do przekazania gotówki, oszust zaczepił ją, twierdząc, że jest właścicielem warsztatu samochodowego, który nie ma przy sobie pieniędzy, a koniecznie musi zatankować swoje audi.

Zobacz również:

W Słowackich Tatrach zginęła turystka z Polski. Zdjęcie ilustracyjne
Świat

Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje polska turystka

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Poproszony o przysługę łodzianin nie tylko zapłacił za paliwo, ale jeszcze wspomógł "Dubajczyka" wypłaconą z bankomatu kwotą 9,8 tys. zł. Kiedy zorientował się, że padł ofiarą wyłudzenia, zawiadomił mundurowych.

    Fałszywy Dubajczyk w Łodzi. Policja podaje rysopis

    Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi opublikowali rysopis sprawcy przestępstwa. Mężczyzna ma ok. 185 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy, lekki zarost i śniadą cerę.

    W dniu oszustwa ubrany był w w biała koszulę z długim rękawem, podkoszulek, krótkie jeansowe spodenki z ciemnym paskiem i buty z jasną podeszwą. Dodatkowo, na szyi miał zawieszony naszyjnik, a na palcach lewej dłoni miał założony pierścień.

    Mężczyzna w białej koszuli i dżinsowych spodenkach stoi obok ciemnego samochodu osobowego zaparkowanego na chodniku, trzyma w ręku kluczyki samochodowe.
    Policja z Łodzi poszukuje mężczyzny, który wyłudził pieniądzeKMP Łódźmateriał zewnętrzny

    Osoby mogące pomóc w ustaleniu danych sprawcy, proszone są o kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie poprzez sekretariat Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w godzinach 07:30-15:30 pod numerem telefonu 47 841 13 16 lub przez całą dobę z dyżurnym VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi telefon 47 841 13 00. Telefon alarmowy 112.

    Źródło: Express Ilustrowany, KMP w Łodzi

    Zobacz również:

    Warszawski ratusz. To tam przez lata pracował rosyjski szpieg Tomasz L.
    Polska

    Wykradał dane personalne. Rosyjski szpieg w warszawskim ratuszu

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Mały wiecyk". Bielecki o marszu zwolenników PiS w WarszawiePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze