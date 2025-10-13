Choć do zdarzenia na ul. Przędzalnianej w Łodzi doszło w lipcu, prokuratura dopiero teraz zgodziła się na publikację wizerunku około 50-letniego mężczyzny, który dopuścił się poważnego przestępstwa.

Szczegóły wyłudzenia opisał "Express Ilustrowany", ujawniając sprytną i przebiegłą praktykę poszukiwanego, w którego ręce trafiło prawie 10 tys. złotych. Wszystko po tym, jak podał się za obywatela Dubaju, mieszkającego na co dzień w Niemczech.

Łódź. Przekręt "na Dubajczyka". Mężczyzna wyłudził prawie 10 tys. zł

Aby namówić swoją ofiarę do przekazania gotówki, oszust zaczepił ją, twierdząc, że jest właścicielem warsztatu samochodowego, który nie ma przy sobie pieniędzy, a koniecznie musi zatankować swoje audi.

Poproszony o przysługę łodzianin nie tylko zapłacił za paliwo, ale jeszcze wspomógł "Dubajczyka" wypłaconą z bankomatu kwotą 9,8 tys. zł. Kiedy zorientował się, że padł ofiarą wyłudzenia, zawiadomił mundurowych.

Fałszywy Dubajczyk w Łodzi. Policja podaje rysopis

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi opublikowali rysopis sprawcy przestępstwa. Mężczyzna ma ok. 185 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy, lekki zarost i śniadą cerę.

W dniu oszustwa ubrany był w w biała koszulę z długim rękawem, podkoszulek, krótkie jeansowe spodenki z ciemnym paskiem i buty z jasną podeszwą. Dodatkowo, na szyi miał zawieszony naszyjnik, a na palcach lewej dłoni miał założony pierścień.

Policja z Łodzi poszukuje mężczyzny, który wyłudził pieniądze KMP Łódź materiał zewnętrzny

Osoby mogące pomóc w ustaleniu danych sprawcy, proszone są o kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie poprzez sekretariat Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w godzinach 07:30-15:30 pod numerem telefonu 47 841 13 16 lub przez całą dobę z dyżurnym VI Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi telefon 47 841 13 00. Telefon alarmowy 112.

Źródło: Express Ilustrowany, KMP w Łodzi

