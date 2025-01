Magdalena Adamowicz wezwała do odebrania prawa do nadawania Telewizji Republika. - Telewizja siejąca nienawiść, telewizja podburzająca do morderstw - taka telewizja nie ma prawa istnieć w Polsce - mówiła żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska. W ten sposób nawiązała do ostatnich wydarzeń i gróźb kierowanych pod adresem Jerzego Owsiaka. Schwytany przez policję 71-latek zeznawał, że był zainspirowany jednym z materiałów Republiki.