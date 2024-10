"Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim nadzoruje śledztwo prowadzone w sprawie spowodowania w dniu 18 października 2024 roku na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Borkowo katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach" - czytamy w komunikacie. Do karambolu doszło po godz. 23.

Karambol na S7. Prokuratura o przebiegu wypadku

Łącznie w katastrofie uczestniczyło 21 pojazdów , w tym trzy ciężarowe. Poruszało się nimi 56 osób. W wyniku wypadku cztery osoby zginęły na miejscu , a 15 osób zostało hospitalizowanych. Dwie ofiary to dzieci - chłopcy w wieku 7 i 10 lat .

Do tej pory nie udało się potwierdzić tożsamości pozostałych dwóch ofiar. "W tym zakresie zostaną przeprowadzone badania porównawcze DNA " - podaje prokuratura.

Wypadek na S7 pod Gdańskiem. Kierowca tira zatrzymany, usłyszał zarzuty

"W związku z katastrofą, na polecenie prokuratora, został zatrzymany kierowca TIR-a , który najechał na stojące samochody. Zatrzymany to Mateusz M., lat 34 , mieszkaniec województwa mazowieckiego" - czytamy.

"Mateusz M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Ograniczył się jedynie do odpowiedzi na pytania obrońców" - podaje prokuratura.