Prokuratura zabrała głos po tragicznym karambolu na trasie S7 pod Gdańskiem. - We krwi zatrzymanego 37-letniego kierowcy ciężarówki nie stwierdzono obecności substancji psychoaktywnych - poinformowano. Do tej pory zidentyfikowano dwie ofiary. To dzieci w wieku siedmiu i 10 lat. W zdarzeniu, do którego doszło w piątek wieczorem zginęły cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych.