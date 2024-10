O sprawie informowała na swojej stronie internetowej Prokuratura Okręgowa w Legnicy. Do zdarzenia z udziałem kierowcy autobusu szkolnego doszło w środę rano w miejscowości Góra (woj. dolnośląskie).

Mężczyzna nie reagował na krzyki i prośby dzieci oraz opiekunki. Wtedy doszło do pierwszej kolizji - w czasie wyprzedzania uderzył w jeden z pojazdów.

Pirat drogowy w rękach policji. Prowadził szkolny autobus

Głogów. Prokuratorskie śledztwo. 28-latek z zarzutami

Śledczy przesłuchali kierowcę autobusu, ten złożył obszerne wyjaśnienia oraz przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak podkreślił, jego zachowaniem kierowała "siła wyższa".

Mężczyzna popełnił podobne przestępstwo w przeszłości, dlatego prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sędzia przychylił się do prośby i zadecydował o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie dla Jakuba G. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat więzienia.